Fondo nuove competenze, boom di richieste

Oltre 11mila istanze singole, più di 100 i sistemi formativi e 110 le filiere che hanno presentato domanda di accesso al Fondo nuove competenze (Fnc) terza edizione, in una sola settimana di apertura della piattaforma informatica: il ministero del lavoro stima 500mila lavoratori saranno coinvolti in percorsi formativi. Lo strumento di politica attiva copre il costo delle ore di lavoro dedicate alla formazione per l’acquisizione di nuove competenze, ed ha un triplice obiettivo: accompagnare i processi...

