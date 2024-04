Fondo nuove competenze verso la terza edizione

È in arrivo la terza edizione del Fondo nuove competenze (Fnc), con una dote di 800 milioni, a sostegno delle imprese che devono adeguarsi a nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali, attraverso la formazione di nuove competenze per i propri lavoratori.

L’annuncio è stato fatto dal ministero del Lavoro che, in risposta ad un’interrogazione di Tiziana Nisini (Lega) in Aula alla Camera sui tempi del nuovo bando, il 10 aprile ha spiegato che a...