Fondo Nuove Competenze, proroga al 6 novembre per le richieste di saldo scadute

Con un comunicato del 19 ottobre, Anpal rende noto che, a seguito del rilascio nella stessa data della apposita funzionalità in MyANPAL per la presentazione della rendicontazione e della richiesta di saldo con il relativo manuale, ove il termine di 150 giorni per la richiesta fosse già scaduto ovvero dovesse scadere entro il prossimo 6 novembre, i datori di lavoro interessati potranno presentare la richiesta di saldo entro la medesima data del 6 novembre.

La richiesta di saldo dei finanziamenti erogati dal Fondo deve essere presentata, tramite la apposita piattaforma informatica MyANPAL, al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, entro e non oltre 150 giorni dal giorno seguente dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza da parte dell’Agenzia. Gli oneri finanziabili dalle risorse del Fondo Nuove Competenze sono stati da ultimo puntualmente individuati dall’articolo 2 del decreto interministeriale 22 settembre 2022. L’ANPAL è successivamente intervenuta con decreto commissariale 275 del 23 settembre 2022 per razionalizzare le relative modalità di computo. Tale decreto prevede in particolare che, ai fini della liquidazione degli importi a saldo spettanti, si fa riferimento alla retribuzione oraria corrispondente alle ore formative e agli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali. Non rientrano quindi tra i rimborsi i ratei di mensilità aggiuntive o TFR, né il premio di produzione. Il periodo di riferimento per il calcolo del costo orario è costituito dalla data di approvazione dell’istanza, ne consegue che eventuali modifiche contrattuali successive all’approvazione (ad esempio aumenti stabiliti dal c.c.n.l.) non sono considerate ai fini del calcolo del costo orario. Più in particolare la retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’Inps riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard. Si noti che il Fondo rimborsa solo l’effettivo tempo impegnato nella formazione. Ne segue che, ad esempio, se i moduli formativi sono composti di 45 minuti, sono rimborsati solo 45 minuti di costo orario.

Gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria. Con lo stesso decreto commissariale, al fine di evitare doppi finanziamenti, è stato previsto l’obbligo a carico dei datori di lavoro di effettuare una specifica dichiarazione, tramite il sistema informativo per la gestione del Fondo Nuove Competenze, attestante che il costo del lavoro rendicontato è calcolato al netto di agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche riferibili agli stessi lavoratori nel mese di approvazione dell’istanza. Per richiedere il saldo dovranno essere obbligatoriamente inserite in piattaforma, per ciascun lavoratore che ha concluso il percorso formativo, informazioni relative:

a) al numero delle ore formative effettivamente realizzate, non superiore a quanto presentato in sede di istanza;

b) al costo del lavoro, tenuto conto delle informazioni verificate in maniera automatizzata dall’Inps nei propri archivi;

c) agli esiti dei percorsi formativi.