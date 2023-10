Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano: l’adeguamento in Gu di Paola Sanna

Link utili Ministero del lavoro - Decreto 22 agosto 2023 Decreto ministeriale

Contributo pari allo 0,50% dell’imponibile previdenziale per datori che occupano fino a 5 dipendenti e allo 0,80% per quelli con più di 5 dipendenti

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il Fondo di solidarietà dell’Alto Adige rappresenta il fondo di solidarietà territoriale intersettoriale istituito per la Provincia autonoma di Bolzano dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo 148/2015.

Con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 22 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, sono state apportate alcune modifiche rispetto al funzionamento dello stesso e al suo finanziamento, in attuazione delle novità introdotte dalla legge 234/2021 (Bilancio 2022), che lasciava ai fondi di solidarietà già in essere la possibilità di operare i necessari adeguamenti entro il 31 dicembre 2023.

Il Fondo di solidarietà dell’Alto Adige, il quale ha lo scopo di assicurare al personale dei datori di lavoro privati che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate in provincia di Bolzano, e non rientranti nel campo di applicazione della Cig o dei fondi di solidarietà bilaterali, una serie di interventi a tutela del reddito in presenza di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ovvero in ipotesi di agevolazione all’esodo, ovvero di finanziamento di programmi formativi di riqualificazione dei lavoratori, estende le proprie prestazioni ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Le parti stipulanti hanno definito le modifiche con l’accordo collettivo sottoscritto il 15 dicembre 2022, nel quale hanno condiviso quanto segue:

- incremento degli adeguamenti degli importi concessi,

- nuove durate e causali di accesso,

- ampliamento delle finalità in tema di staffetta generazionale.

Per quanto riguarda il finanziamento al Fondo, si prevede un contributo ordinario

- pari allo 0,50% dell’imponibile previdenziale per datori che occupano in media fino a 5 dipendenti, ripartito tra azienda e lavoratore nella misura rispettivamente di 0,33% e 0,17%

- pari allo 0,80% dell’imponibile previdenziale per datori che occupano in media nel semestre precedente più di 5 dipendenti, ripartito tra azienda e lavoratore nella misura rispettivamente di 0,53% e 0,27 per cento.

E’ altresì previsto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorre a sospensione di attività nella misura del 4% delle retribuzioni perse dal lavoratore.

Va inoltre segnalato che con decorrenza gennaio 2025 il Comitato del Fondo può provvedere alla riduzione dell’aliquota del contributo ordinario a carico delle aziende fino a 5 dipendenti che non abbiano richiesto prestazioni al fondo per almeno 24 mesi, nella misura massima del 40 per cento.

Infine, il legislatore precisa che con decorrenza dal mese di gennaio 2022 la regolarità del versamento al fondo della contribuzione ordinaria è condizione essenziale per il rilascio del Durc.