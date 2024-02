Fondo Telecomunicazioni: istanze autorizzate in attesa della piena operatività

Il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni non è ancora pienamente operativo, non essendo stato nominato il Comitato amministratore. Nelle more, l’Inps continua ad autorizzare le istanze di assegno di integrazione salariale, presentate dai datori di lavoro interessati, anche se privi dello specifico codice di appartenenza al Fis.

L’Inps, con il messaggio 644 del 13 febbraio 2024, ha fornito indicazioni ai propri operatori riguardo alle domande di assegno di integrazione...