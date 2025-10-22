Forfettari, soglia a 35mila euro anche per il 2026

Soglia di reddito di lavoro dipendente per accedere al regime forfettario innalzata a 35.000 euro anche per l’anno 2026. Lo prevede il disegno di legge di Bilancio approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 17 ottobre. Per accedere al regime forfettario è necessario essere in possesso di specifici requisiti di accesso (non superare la soglia di ricavi/compensi di 85.000 euro e non sostenere spese per lavoro dipendente e accessorio superiori a 20.000 euro) ma anche di non incorrere in cause ostative...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi