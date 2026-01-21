ApprofondimentoRapporti di lavoro

Formazione continua e occupabilità: vademecum operativo tra imprese, politiche attive e riqualificazione

di Camilla Fino

N. 3

Guida al Lavoro

In un mercato del lavoro segnato da transizioni digitali, green e demografiche, la formazione continua è centrale per l'occupabilità: non solo per entrare nel lavoro, ma per restare e muoversi tra ruoli e settori. L'aggiornamento delle competenze è una leva strutturale per lavoratori e imprese; affrontiamo i principali nodi applicativi e proponiamo una lettura per casi-tipo di riqualificazione

La nozione di occupabilità ha progressivamente superato l'idea, oggi sempre più fragile, della "stabilità del posto" e si misura, piuttosto, nella capacità della persona di mantenere nel tempo una posizione spendibile sul mercato, quindi aggiornare competenze, adattarsi a nuovi processi, integrare strumenti digitali, riposizionarsi quando un settore rallenta o cambia. In questa cornice, la formazione continua non è più un "di più" per profili qualificati, ma un fattore di tenuta trasversale, laddove...

Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. La formazione continua come presidio contro l’obsolescenza delle competenze
  2. Programmi e canali della formazione permanente: dall’aula alle piattaforme digitali
  3. Collaborazione pubblico–privato: quando riduce davvero il mismatch
  4. Adattabilità e aggiornamento: la competenza “madre” del lavoro che cambia
  5. Disuguaglianze di accesso e qualità: il rischio “formazione per pochi”
  6. Riqualificazione che funziona: due casi-tipo e le condizioni di successo
  7. Conclusioni

