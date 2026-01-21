Formazione continua e occupabilità: vademecum operativo tra imprese, politiche attive e riqualificazione

In un mercato del lavoro segnato da transizioni digitali, green e demografiche, la formazione continua è centrale per l'occupabilità: non solo per entrare nel lavoro, ma per restare e muoversi tra ruoli e settori. L'aggiornamento delle competenze è una leva strutturale per lavoratori e imprese; affrontiamo i principali nodi applicativi e proponiamo una lettura per casi-tipo di riqualificazione