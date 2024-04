Formazione, il corso riconosciuto dal Consiglio nazionale forense è esente Iva

Esenti da Iva i corsi di formazione per l’abilitazione di avvocato (se riconosciuti dal Consiglio nazionale forense) e le attività di third party litigation funding, in quanto aventi natura finanziaria.

Con le risposte a interpello 82 e 83, l’agenzia delle Entrate si pronuncia sul perimetro dell’esenzione Iva di cui ai nn. 20) e 1), articolo 10 del Dpr 633/72.

Riguardo ai corsi di formazione per l’accesso alla professione forense, le Entrate rilevano in capo al Consiglio nazionale forense l’idoneità...