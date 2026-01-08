Fringe benefit e amministratori: soglie di esenzione e criteri di deducibilità
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 23/E del 1° agosto 2023 ha ricompreso espressamente anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nell’ambito applicativo della disciplina dei fringe benefit, consentendo pertanto agli amministratori di società, percettori di compensi, di beneficiare delle relative soglie di esenzione (ad esempio con riferimento a polizze sanitarie integrative). Le Circolari successive intervenute in materia, tuttavia, non richiamano in modo esplicito i redditi assimilati...