Fringe benefit e amministratori: soglie di esenzione e criteri di deducibilità

La domanda

La Circolare AdE 23/E del 2023 ha ricompreso anche i redditi assimilati nella disciplina dei fringe benefit, consentendo quindi agli amministratori con compenso di beneficiarne (ad esempio, polizza sanitaria integrativa). Le circolari successive, però, non richiamano espressamente i redditi assimilati, salvo il caso dell’auto aziendale ad uso promiscuo. Si chiede pertanto se un amministratore, componente di un CdA e percettore di compenso, possa beneficiare dei fringe benefit applicando le stesse soglie di esenzione previste per i lavoratori dipendenti. In caso affermativo, ai fini della deducibilità, il fringe benefit può essere riconosciuto a un solo amministratore o deve essere previsto per tutti i componenti del CdA?