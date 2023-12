Fringe benefit estesi ai mutui prima casa e all’affitto

Fringe benefit, esenzione più equa nel 2024. Questo è quanto emerge dall’articolo 1, commi 16 e 17, del disegno di legge di Bilancio 2024, che fissa, per il prossimo anno,la soglia di esenzione per l’assegnazione dei fringe benefit da parte del datore di lavoro fino a mille euro per tutti i dipendenti, che diventano 2mila in presenza di figli a carico. Inoltre, in aggiunta a beni e servizi, il datore potrà rimborsare anche le spese delle utenze domestiche (acqua, luce e gas) e le spese per l’affitto...

