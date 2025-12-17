Friuli-Venezia Giulia, al via il programma ConImpresa
L’obiettivo è quello di favorire la formazione continua per le imprese. Sul tavolo una dote di 7 milioni
L’opportunità
Il Programma Specifico 11/23 – “Formazione continua per le imprese – ConImpresa”, finanziato nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021–2027 della Regione Friuli Venezia Giulia, rappresenta uno degli strumenti cardine attraverso cui la Regione sostiene l’aggiornamento professionale dei lavoratori e il rafforzamento competitivo delle imprese.
L’iniziativa si inserisce nel quadro di pianificazione previsto dal PPO 2023 e dalle strategie regionali per l’apprendimento permanente delineate nel documento...