Gestione commercianti e lavoro subordinato

La domanda

Un lavoratore autonomo iscritto alla gestione commercianti viene assunto come lavoratore subordinato a tempo pieno da un’agenzia di assicurazione con contratto di apprendistato professionalizzante. Normalmente per effetto di assunzione a tempo pieno viene sospeso il versamento alla gestione commercianti, considerando prevalente l’attività da subordinato. Il dubbio ci nasce dal fatto che la contribuzione previdenziale a carico dell’apprendista è notevolmente inferiore rispetto a quella di un normale dipendente subordinato, per cui chiedevamo conferma della sospensione alla gestione commercianti.