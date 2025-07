Gestione del gap generazionale in azienda e strumenti di staffetta

La coesistenza tra generazioni differenti rappresenta oggi una sfida strategica per le organizzazioni. La gestione efficace dell'age diversity può tradursi in un vantaggio competitivo se accompagnata da politiche inclusive, formazione, leadership consapevole e strumenti normativi adeguati. Si analizzano le dinamiche intergenerazionali in azienda, le buone pratiche in ambito organizzativo e il quadro normativo emergente, con particolare riferimento alla staffetta generazionale prevista dal DDL n. 1484/2025 (decreto PMI).