Gestione separata, resi noti i contributi volontari per il 2025

L’Inps, con circolare 58 del 14 marzo 2025, ha comunicato il valore dei versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata, relativi all’anno 2025, in seguito alla variazione ISTAT, tra il periodo gennaio 2023 - dicembre 2023 e il periodo gennaio 2024 - dicembre 2024, pari allo 0,8%.

Per l’anno 2025, per i lavoratori dipendenti non agricoli, la retribuzione minima settimanale di riferimento è pari ad € 241,36, mentre la prima fascia ...