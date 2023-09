Giornalisti autonomi, in scadenza il termine per dichiarare i redditi 2022 di Marcello Mello

L'Inpgi, con la circolare 7/2023, ha ricordato che i giornalisti che, nel 2022 hanno svolto attività autonoma, sono tenuti a comunicare i citati redditi, in via esclusivamente telematica, entro il 30 settembre p.v.

L'obbligo riguarda, in particolare, i soggetti che hanno svolto attività autonoma giornalistica:

- libero-professionale con Partita IVA;

- con ritenuta d'acconto (attività occasionale e/o cessione del diritto d'autore);

- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti...