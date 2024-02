Giornalisti non dipendenti: minimali, massimali e contribuzione volontaria

L’Inpgi, con due recenti circolari, ha reso note le nuove aliquote contributive per l’anno 2024.

In particolare, con circolare n. 1 del 7 febbraio 2024, ha comunicato che l’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per ...