Giovani, pari opportunità e Sud: tutte le agevolazioni per l'occupazione nella legge di bilancio 2026

Gli obiettivi della legge di bilancio 2026: incrementare l'occupazione stabile dei giovani, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate ed incentivare l'occupazione al Sud per ridurre i divari territoriali, in attesa del decreto attuativo
Anche nel 2026 le assunzioni a tempo indeterminato di giovani, delle lavoratrici svantaggiate e quelle effettuate nella Zes (Zona economica speciale per il Mezzogiorno), così come le trasformazioni dei rispettivi rapporti di lavoro da tempo determinato a indeterminato, daranno diritto ai datori di lavoro privati a fruire di un esonero contributivo parziale.
Gli obiettivi
I commi da 153 a 155 della legge di bilancio 2026 n. 199/2025 confermano anche per quest'anno gli obiettivi, già perseguiti nel 2025 dal Decreto...