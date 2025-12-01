Giovani tecnici, addio alla gavetta. Al lavoro subito sui maxi progetti
La scarsità di talenti in ingresso e le competenze digitali già acquisite spingono architetti e ingegneri a coinvolgere i neolaureati in team multidisciplinari e a dare loro responsabilità crescenti
Se nel passato la gavetta era l’anticamera obbligata per l’accesso alla professione, in particolare quelle tecniche, oggi l’ingresso dei giovani negli studi di architettura e ingegneria e nelle società segue nuove traiettorie. Da una parte, la difficoltà nel trovare risorse formate, a fronte di ritmi produttivi sempre più sfidanti, e dall’altra la maggiore propensione degli under 30 verso le tecnologie digitali e l’uso dell’Ai sono fra i fattori che spingono a saltare tappe intermedie. Risultato: ...