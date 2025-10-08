Giuslavoristi, focus su formazione e futuro
Al via la tre giorni che ha come tema principale il lavoro sicuro
È dedicata all’analisi e alle prospettive dell’avvocatura e al confronto con alcune associazioni europee di giuslavoristi la prima giornata del Convegno nazionale Agi (avvocati giuslavoristi italiani) che si apre il pomeriggio del 9 ottobre a Cagliari. Le due tavole rotonde prevedono l’intervento di Luisa Corazza (professoressa ordinaria di diritto del lavoro all’università del Molise), Patrizia Corona (vicepresidente Cnf), Maurizio Scarparo (avvocato delegato Cassa forense), Kostis Bakopoulos (consiglio...
Convegno nazionale AGI 2025 - Benvenuti a Cagliari 2025
di Giuliana Murino - Presidente AGI Sardegna