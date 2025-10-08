Giuslavoristi, focus su formazione e futuro

È dedicata all’analisi e alle prospettive dell’avvocatura e al confronto con alcune associazioni europee di giuslavoristi la prima giornata del Convegno nazionale Agi (avvocati giuslavoristi italiani) che si apre il pomeriggio del 9 ottobre a Cagliari. Le due tavole rotonde prevedono l’intervento di Luisa Corazza (professoressa ordinaria di diritto del lavoro all’università del Molise), Patrizia Corona (vicepresidente Cnf), Maurizio Scarparo (avvocato delegato Cassa forense), Kostis Bakopoulos (consiglio...

