Gli ammortizzatori sociali in caso di calamità naturali di Marco Menegotto









In anteprima da Guida al Lavoro n. 23 del 2 Giugno 2023



Il Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 ha approvato, con decreto-legge, un pacchetto di misure urgenti per le zone colpite dalla violenta alluvione ed ancora in piena emergenza. Tra queste vi sarà una "cassa integrazione emergenziale" pari a massimo 90 giornate e per tutte le realtà economiche. Questo è almeno quanto si apprende dal comunicato stampa del Ministero del Lavoro.

In attesa di conoscere i dettagli, anche operativi, di una ...