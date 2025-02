Gli incentivi all’occupazione femminile

Il Decreto Coesione, introdotto con il D.L. 60 del 7 maggio 2024, porta con sé importanti novità per incentivare l’assunzione di donne svantaggiate, introducendo un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumeranno lavoratrici in condizioni di difficoltà occupazionale. Questo bonus rientra in una serie di misure mirate a ridurre il divario di genere nel mondo del lavoro e favorire l’inclusione di donne che affrontano periodi di disoccupazione...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi