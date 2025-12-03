ApprofondimentoAgevolazioni

Guida operativa agli incentivi all'autoimpiego e all'assunzione nei settori strategici

di Barbara Garbelli

Guida al Lavoro

Disciplina completa, prassi Inps, procedure telematiche e compilazione Uniemens a seguito dell'adozione del decreto attuativo interministeriale del 3 aprile 2025 e della pubblicazione della circolare INPS 147/2025, in materia di esonero contributivo per le assunzioni e 148/2025, dedicata al contributo economico per l'avvio dell'attività.

L'art. 21 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (cosiddetto Decreto Coesione), convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95, rappresenta uno dei tasselli più significativi del recente intervento legislativo in materia di politiche attive del lavoro e sostegno all'imprenditoria giovanile.

La norma, entrata in vigore l'8 maggio 2024, si inserisce nel quadro programmatorio del Programma Nazionale FSE+ 2021-2027 "Giovani, donne e lavoro" e introduce, sul piano operativo, un sistema di incentivi ...

Argomenti

I punti chiave

  1. Contributo economico all'autoimpiego (INPS, circolare 148/2025)
  2. Requisiti soggettivi e oggettivi
  3. Settori strategici e inquadramento ATECO 2025
  4. Misura del contributo, durata e regime fiscale
  5. Presentazione della domanda: termini e modalità operative
  6. Cause di esclusione, revoca e controlli
  7. Le ulteriori misure a sostegno dell'autoimprenditorialità
  8. Esonero contributivo per le assunzioni (INPS, circolare 147/2025
  9. Datori di lavoro beneficiari
  10. Rapporti incentivati
  11. Misura dell'esonero 
  12. Condizioni di spettanza
  13. Presentazione della domanda di esonero: profili tecnici 
  14. Esposizione nel flusso UniEmens: istruzioni operative
  15. Tabella di sintesi finale

