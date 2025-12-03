Guida operativa agli incentivi all'autoimpiego e all'assunzione nei settori strategici

Disciplina completa, prassi Inps, procedure telematiche e compilazione Uniemens a seguito dell'adozione del decreto attuativo interministeriale del 3 aprile 2025 e della pubblicazione della circolare INPS 147/2025, in materia di esonero contributivo per le assunzioni e 148/2025, dedicata al contributo economico per l'avvio dell'attività.
L'art. 21 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (cosiddetto Decreto Coesione), convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95, rappresenta uno dei tasselli più significativi del recente intervento legislativo in materia di politiche attive del lavoro e sostegno all'imprenditoria giovanile.
La norma, entrata in vigore l'8 maggio 2024, si inserisce nel quadro programmatorio del Programma Nazionale FSE+ 2021-2027 "Giovani, donne e lavoro" e introduce, sul piano operativo, un sistema di incentivi ...
Argomenti
I punti chiave
- Contributo economico all'autoimpiego (INPS, circolare 148/2025)
- Requisiti soggettivi e oggettivi
- Settori strategici e inquadramento ATECO 2025
- Misura del contributo, durata e regime fiscale
- Presentazione della domanda: termini e modalità operative
- Cause di esclusione, revoca e controlli
- Le ulteriori misure a sostegno dell'autoimprenditorialità
- Esonero contributivo per le assunzioni (INPS, circolare 147/2025
- Datori di lavoro beneficiari
- Rapporti incentivati
- Misura dell'esonero
- Condizioni di spettanza
- Presentazione della domanda di esonero: profili tecnici
- Esposizione nel flusso UniEmens: istruzioni operative
- Tabella di sintesi finale