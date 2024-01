I nuovi importi retributivi per il lavoro domestico

Ecco i nuovi minimi orari che si applicano ai lavoratori dei diversi livelli dal 1° gennaio 2024.

Il 8 gennaio 2024 Fidaldo, Domina assieme alle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs e Federcolf hanno steso il verbale di accordo per procedere alla determinazione dei minimi retributivi del lavoro domestico a far data dal 1° gennaio 2024 per il Ccnl lavoro domestico (stipulato l’8 settembre 2020), in applicazione di quanto previsto dall’articolo 38, comma 2, del citato Ccnl del...