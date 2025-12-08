I terreni non sono luogo di lavoro solo se adibiti a coltivazione o allevamento

Importanti precisazioni in merito alla nozione di “luogo di lavoro” in agricoltura e di «altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale», sono state fornite dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in risposta a una richiesta di parere avanzata dall’assessorato della salute della Regione siciliana.

Il chiarimento, contenuto nell’interpello 2/2025, prende le mosse da una situazione particolare, relativa alle “vedette” antincendio della regione...