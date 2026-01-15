I vantaggi della detassazione 2026 per il personale infermieristico

Nella Legge di Bilancio 2026 un intervento mirato, concepito per valorizzare la professione infermieristica e incentivare l'impegno in un settore strategico. Il nuovo regime fiscale, offrendo condizioni fiscali eccezionalmente vantaggiose, si configura come un forte segnale di riconoscimento per gli infermieri dipendenti del settore privato accreditato
La Legge di Bilancio 2026 introduce significative novità in materia fiscale per i lavoratori dipendenti, delineando due nuovi regimi di detassazione che opereranno in parallelo: uno di carattere generale, disciplinato dal comma 10, e uno specifico per il personale infermieristico, previsto dal comma 944. Queste misure sono state pensate per ridurre il cuneo fiscale su specifiche componenti della retribuzione, offrendo un alleggerimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Il regime generale: detassazione al 15% per i dipendenti del settore privato
