Il 2 giugno 2024 in busta paga

La festività cadente di domenica è retribuita in aggiunta alla normale retribuzione, sia nel sistema di paga mensilizzato sia in quello orario

Nel mese di giugno ricorre la Festa della Repubblica (2 giugno) che nel 2024 cade di domenica.

Alla festività appena menzionata potrebbe aggiungersi la giornata del Santo patrono, riferita al luogo ove si svolge la prestazione lavorativa, ricorrenza, quest’ultima, che potrebbe “cadere” anche in coincidenza di altra giornata festiva: in tale ipotesi si dovrà gestire, anche sotto il profilo economico, in modo appropriato la doppia festività.

I contratti collettivi possono prevedere ulteriori giornate...