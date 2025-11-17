Rapporti di lavoro

Il coefficiente di ottobre del Tfr è 1,998752

L’indice Istat di riferimento è risultato in calo rispetto a settembre

di Nevio Bianchi e Piepaolo Perrone

A ottobre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2024 è 1,998752. L’articolo 2120 del Codice civile stabilisce che, alla fine di ogni anno, la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata.

 Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati “senza tabacchi lavorati” diffuso ogni mese dall’Istat. In particolare, si calcola...

