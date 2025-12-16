Il coefficiente del Tfr di novembre è 2,061356
La rivalutazione riguarda il Tfr accantonato a dicembre 2024
A novembre, il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2024 è 2,061356.
L’articolo 2120 del Codice civile stabilisce che, alla fine di ogni anno, la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati “senza tabacchi lavorati” diffuso ogni mese dall’Istat.
In particolare, si calcola...
Sicurezza del lavoro e controllo dei dipendenti al tempo dell’intelligenza artificiale
A cura di Area Innovazione e AI –StanchiStudioLegale & Partners
Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, il perché di una riforma ‘provider‑aware'
A cura di Area Innovazione e AI –StanchiStudioLegale & Partners