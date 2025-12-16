Rapporti di lavoro

Il coefficiente del Tfr di novembre è 2,061356

La rivalutazione riguarda il Tfr accantonato a dicembre 2024

di Nevio Bianchi e Pierpaolo Perrrone

A novembre, il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2024 è 2,061356.

L’articolo 2120 del Codice civile stabilisce che, alla fine di ogni anno, la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati “senza tabacchi lavorati” diffuso ogni mese dall’Istat.

In particolare, si calcola...

