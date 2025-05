Il computo del sabato e domenica nel congedo parentale

La domanda Il dipendente Pinco, impiegato full-time del settore privato, ha un’articolazione dell’orario di lavoro dal lunedì al venerdì di 8 ore al giorno, 40 ore settimanali. Il suo Ccnl prevede 13 mensilità.Pinco ha già fruito nei mesi precedenti per l’unico figlio Pallino (figlio fino a 12 anni) di 3 mesi di congedo parentale (i 3 mesi non cedibili del padre).Tizia, moglie di Pinco e madre di Pallino, è anche essa dipendente del settore privato e ha già fruito dei suoi 3 mesi di congedo parentale (3 mesi non cedibili della madre).Nel mese di maggio 2025 Pinco fruisce del congedo parentale (fruizione giornaliera) nei giorni del 5- 6- 7- 8- 9 (lunedì/venerdì); il dipendente utilizza le ferie nei giorni del 12 e 13 maggio (lunedì/martedì) e poi utilizza il congedo parentale (fruizione giornaliera) nei giorni 14- 15 maggio (mercoledì/giovedì), con ripresa del lavoro il 16 maggio (venerdì). I giorni di sabato e domenica (10-11 maggio) tra la prima e seconda settimana, sono computati e indennizzati come congedo parentale? Quanti giorni di congedo parentale ha fruito Pinco a maggio e quanti sono indennizzati?

Per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo non eccedente il limite di dieci mesi, fatto salvo il caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi (durata /art. 32 tu).

Nell’ambito del limite di cui sopra, il diritto di astenersi dal lavoro compete...