Contenzioso

Il contenuto della cartella deve essere identificabile

L’ente impositore, in questo caso l’Inps, deve dimostrarlo tramite gli atti prodotti in giudizio

di Matteo Prioschi

Il destinatario di una cartella di pagamento tramite raccomandata è tenuto a dimostrare che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso è diverso da quello presunto solo se «l’ente impositore invochi l’intervenuta notificazione di un documento individuabile in considerazione dei dati riportati sugli atti prodotti e che provvede a depositare almeno in copia». Questa l’indicazione espressa dalla Cassazione con un principio di diritto contenuto nell’ordinanza 398/2026 riguardante un contenzioso...

