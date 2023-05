Il datore può imporre le ferie al lavoratore che si rifiuta di farle di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Tutte le regole di un diritto irrinunciabile, dalla retribuzioneal meccanismo di maturazione. Preferibile l’accordo tra azienda e dipendente

(Adobe Stock)









Sono un imprenditore con dieci dipendenti e non ho ben chiaro come funzioni la gestione delle ferie, a partire dalla maturazione, fino alla fruizione. In particolare, mi trovo sempre alle prese con residui molto elevati di ferie non godute e alcuni dipendenti si rifiutano di fruirle: vorrei capire quali sono gli obblighi che ho e le decisioni che posso prendere come datore di lavoro.

In primo luogo, è bene precisare come quello di godere di ferie annuali retribuite...