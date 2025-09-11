Circolari24 LavoroRapporti di lavoro

Il lavoro intermittente o a chiamata

di Alessandro Necchio, Alessia Aquila e Giulia Grigolin

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato il legislatore negli anni ha introdotto alcune tipologie contrattuali flessibili, che incontrano le esigenze di molti datori di lavoro. Fra le tipologie contrattuali che presentano queste caratteristiche assume particolare importanza l’istituto del contratto di lavoro intermittente o a chiamata. Si tratta di una particolare tipologia contrattuale in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro, che può utilizzarne la prestazione in base...

I punti chiave

  1. Tipologie: lavoro intermittente con e senza disponibilità
  2. Requisiti: oggettivo e soggettivo
  3. Limite massimo di utilizzo
  4. Adempimenti del datore di Lavoro
  5. Trattamento economico e normativo
  6. Sanzioni
  7. Abrogazione del Regio Decreto: i chiarimenti del Ministero e dell’Ispettorato

