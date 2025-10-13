Il nuovo regime impatriati permette di svolgere anche attività collaterali
Per l’Agenzia (risposta 263/25) l’applicazione del vantaggio è però limitata all’impiego con il neo datore italiano
Il nuovo regime impatriati, seppur più restrittivo rispetto al precedente, consente lo svolgimento di attività lavorative ulteriori rispetto a quella incentivata. Con la risposta a interpello 263/2025 l’agenzia delle Entrate torna a chiarire l’ambito applicativo del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 5 del Dlgs 209/2023. In particolare, la risposta affronta un tema di grande interesse pratico: la compatibilità del regime con lo svolgimento di un’ulteriore...
Correlati
Altri provvedimenti
Altri provvedimenti