Il particolare trattamento delle festività natalizie in caso di somministrazione

Nel mese di dicembre ricorrono diverse festività religiose nazionali, quali l’Immacolata (8 dicembre), il Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre), cui fanno seguito, nei primi giorni di gennaio, la festività di Capodanno e quella dell’Epifania, oltre alle festività patronali.

Appare utile ricordare la risposta a interpello del ministero del Lavoro 60/2009, che ha affrontato anche il tema delle festività, nella parte in cui ha perimetrato la differenza tra il riposo settimanale – volto alla tutela...