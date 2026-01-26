Il PDR nella distribuzione degli utili: normativa CISL e compilazione della CU 2026 (redditi 2025)

La domanda Il dipendente Pinco, in esecuzione di un contratto collettivo di secondo livello (aziendale) avente ad oggetto la distribuzione di utili, non legata a indicatori di produttività, riceve nel 2025 un PDR in forma monetaria pari a 5.000 euro, determinato al netto del contributo a carico del dipendente del 9,19% e al lordo dell’imposta sostitutiva del 5%, alla quale il premio è assoggettato.Il contratto collettivo di secondo livello è stato stipulato in ottemperanza alla Legge n. 76/2015, art. 5.Come deve essere rappresentato tale importo nella CU 2026 (redditi e ritenute 2025)?

Con l’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) è stato reintrodotto, a decorrere dal 2016, un regime di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 5 per cento sui premi di risultato. Tale disciplina, come modificata dall’articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successivamente confermata per il periodo d’imposta 2025 dall’articolo 1, comma 385, della ...