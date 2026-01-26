L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Il PDR nella distribuzione degli utili: normativa CISL e compilazione della CU 2026 (redditi 2025)

di Roberto Vinciarelli

La domanda

Il dipendente Pinco, in esecuzione di un contratto collettivo di secondo livello (aziendale) avente ad oggetto la distribuzione di utili, non legata a indicatori di produttività, riceve nel 2025 un PDR in forma monetaria pari a 5.000 euro, determinato al netto del contributo a carico del dipendente del 9,19% e al lordo dell’imposta sostitutiva del 5%, alla quale il premio è assoggettato.Il contratto collettivo di secondo livello è stato stipulato in ottemperanza alla Legge n. 76/2015, art. 5.Come deve essere rappresentato tale importo nella CU 2026 (redditi e ritenute 2025)?

Con l’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) è stato reintrodotto, a decorrere dal 2016, un regime di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 5 per cento sui premi di risultato. Tale disciplina, come modificata dall’articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successivamente confermata per il periodo d’imposta 2025 dall’articolo 1, comma 385, della ...

