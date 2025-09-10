Il regime transitorio può comportare un conguaglio a fine anno
Nel 2025 la tassazione può avvenire secondo quattro modalità
Si avvicina il tempo per fare i conguagli ed è necessario analizzare la gestione fiscale delle auto a uso promiscuo, che sono tassate secondo le regole presenti nell’articolo 51, comma 4, lettera a, del Tuir. Tale disposizione determina l’imponibile fiscale sulla base di due componenti: da un lato, il costo chilometrico definito annualmente dall’Aci per il modello specifico di veicolo, su una percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri; dall’altro, un coefficiente fiscale determinato dal...