Il regolamento welfare agganciato alle performance individuali e la ratio del welfare puro

La domanda

La Impresa S.r.l. intende mettere a disposizione delle figure commerciali un regolamento collegato al raggiungimento di obiettivi individuali.In particolare, ai commerciali che avranno realizzato un determinato fatturato nella vendita di uno specifico prodotto sarà riconosciuto quanto segue:a) fatturato superiore a 50.000 euro e fino a 100.000 euro: credito welfare (WA) pari a 500 euro, utilizzabile dal 01/01/2026 al 31/12/2026;b) fatturato superiore a 100.000 euro: credito welfare (WA) pari a 1.000 euro, utilizzabile dal 01/01/2026 al 31/12/2026;c) nessun importo sarà riconosciuto ai commerciali con fatturato inferiore a 50.000 euro.Il credito welfare sarà utilizzabile nei flexible benefit ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f), f-bis) e f-ter) del TUIR, nel periodo compreso tra il 01/01/2026 e il 31/12/2026.Una struttura regolamentare di questo tipo è conforme alla normativa in materia di welfare?