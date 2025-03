Il rimborso imponibile dell’onere detraibile nella certificazione unica conguagliante: la novità del modello cu

La domanda Il lavoratore Tizio è titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il datore Alfa e riceve un rimborso interessi passivi mutuo prima casa per 500 euro esenti (mutuo stipulato prima del 1.01.2022). Il suo rapporto cessa in data 30.06.2024.Tizio, successivamente, viene assunto dal datore di lavoro Beta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.09.2024, che rimborsa interessi passivi mutuo per 700 euro. Il rapporto è in essere alla data del 31.12.2024. Il dipendente chiede a Beta la gestione del conguaglio, art.23 comma 4 Dpr. 600/73. Gli interessi pagati dal dipendente nel 2024 ammontano a 3000 euro.Gli interessi passivi rimborsati dai due datori di lavoro sono imponibili? Come vanno gestiti i rimborsi degli interessi passivi nella certificazione unica conguagliante?

Limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle ...