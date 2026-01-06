Il rinvio della pensione premia le retribuzioni più alte
Con il bonus Giorgetti non si versa parte dei contributi e la si riceve esentasse in busta paga. Saldo positivo tra maggior stipendio e pensione più bassa
La legge di Bilancio 2026 ha confermato un incentivo che, nelle caratteristiche attuali, è stato introdotto lo scorso anno: il cosiddetto bonus Giorgetti. Come stabilito dalla precedente normativa, può essere chiesto dai lavoratori dipendenti che, entro il 31 dicembre 2025, abbiano maturato i requisiti minimi per il diritto alla pensione anticipata “quota 103” (quella che si matura con un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni). E può anche essere ottenuto, ...