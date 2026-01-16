SpecialiI Supplementi

Il sostegno alla genitorialità nella legge di bilancio per il 2026

di Manuela Baltolu

N. 2

Guida al Lavoro

La legge di stabilità contiene diverse previsioni a sostegno della genitorialità e di conciliazione dei tempi vita-lavoro, mediante il rafforzamento di misure già esistenti, l'ampliamento di congedi e permessi e nuovi esoneri contributivi, con qualche criticità applicativa

Ampliamento dei congedi parentali e per malattia del figlio

L'art. 1, comma 219 della L. 199/2025, interviene in merito ai congedi parentali di cui al D.Lgs. 151/2001, elevando dagli attuali 12 a 14 anni, l'età massima del figlio entro cui i genitori possono fruirne.

Nello specifico, il citato comma apporta la variazione da 12 a 14 anni nei seguenti articoli del D. Lgs. 151/2001:

  • art. 32, c. 1 (congedi parentali);
  • art. 33, c. 1 (prolungamento del congedo per genitori di figli con disabilità);
  • art. 34, cc. 1 e 3 (trattamento economico dei congedi parentali);
  • art. 36, cc. 2 e 3 (congedi parentali e trattamento economico degli stessi per i genitori adottivi ed affidatari).

Viene pertanto estesa la durata...

Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Ampliamento dei congedi parentali e per malattia del figlio
  2. Riduzione dell’orario di lavoro ed esonero contributivo
  3. Il contratto di “affiancamento” della lavoratrice madre rientrata dal congedo
  4. Il nuovo esonero per l’assunzione di lavoratrici madri
  5. L’ulteriore slittamento dell’esonero contributivo per le madri lavoratrici e l’aumento del bonus mamme 

  • [1] Per il 2025 la somma spettante era pari a 40 euro al mese, ma per 12 mesi

  • [2] Si evidenzia come, per l'indennità di cui alla L. 199/2025, si consideri quale parametro di spettanza il reddito imponibile ai fini fiscali, mentre per l'esonero di cui alla L. 207/2024 si tenga conto dell'imponibile previdenziale, benché per entrambi gli imponibili l'importo limite sia il medesimo, ovvero 40.000 euro annui