Il taglio al cuneo è solo fiscale e diventa una misura a regime

Dal 2025 diventano strutturali aliquote e scaglioni di reddito su tre fasce. Cambia anche la modalità di riduzione degli oneri: scompare il taglio al cuneo contributivo, sostituito con una indennità esente da imposte per i redditi fino a 20mila euro. Per i redditi superiori ci sarà in sostituzione una nuova detrazione fiscale.

In pillole sono queste le novità contenute nell’articolo 2 della legge di Bilancio 2025 in cui sono presenti le misure di sostegno al reddito dei lavoratori. La prima importante...