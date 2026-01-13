Il test del carrello non può essere usato a fini disciplinari
È uno strumento di verifica della formazione: utilizzato con scopi differenti lede i principi di correttezza e buona fede e la dignità del lavoratore
Il cosiddetto test del carrello, se utilizzato come strumento di verifica finalizzata all’irrogazione di sanzioni, può risultare illegittimo e addirittura condurre alla nullità del licenziamento, quando si traduca in un controllo fraudolento o in una distorsione della funzione formativa. Con la sentenza 1047/2025, pronunciata dal Tribunale di Siena, è stata ordinata la reintegrazione di un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito di una prova simulata in cassa. Un caso che ha fatto molto ...