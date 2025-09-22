Illegittima la comunicazione del licenziamento via mail non sottoscritta
Con la sentenza dell’9 settembre 2025 il Tribunale di Pavia è intervenuto sul tema della validità di forme adottate dal datore di lavoro
Con la recente sentenza dell’9 settembre 2025 il Tribunale di Pavia, sezione lavoro, è intervenuto sul tema – sempre attuale – della validità di forme particolari di comunicazione del licenziamento da parte del datore di lavoro.
Come noto, ai sensi dell’articolo 2 della legge 604/1966, il licenziamento deve essere comunicato al lavoratore in forma ...
