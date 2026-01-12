Illegittimità dello staff leasing per violazione del limite temporale di ragionevole durata
La temporaneità necessaria nella somministrazione anche a tempo indeterminato: il Tribunale di Milano si allinea a Corte di Giustizia UE e Cassazione
Il Tribunale di Milano, con la sentenza 4493/2025 del 19 dicembre, interviene in modo particolarmente significativo sul tema dei limiti strutturali della somministrazione di lavoro, affermando con chiarezza che anche lo staff leasing deve conservare una natura ontologicamente temporanea. La decisione si colloca nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte di cassazione, contribuendo a consolidare un orientamento volto a contrastare utilizzi distorti...
