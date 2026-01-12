Impatriati e reddito di riferimento: quando detrazioni e cuneo fiscale vanno in direzioni opposte

La domanda

Dipendente senza figli, titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno (365 giorni/punto 6 CU), che nel 2025 fruisce per l’intero anno del regime fiscale degli impatriati di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 209/23 (imponibile al 50% e esenzione del restante 50%; codice 16 CU/2026 – casella 462).In particolare, il reddito di lavoro dipendente (art. 49, comma 1) posseduto nel 2025, unico reddito del contribuente, ammonta a 50.000 euro (25.000 euro imponibili e 25.000 euro esenti).Il dipendente ha diritto all’ulteriore detrazione di cui all’art. 1, comma 6, Legge 207/2024 pari a 1.000 euro, in quanto il reddito complessivo (reddito di riferimento utile ai fini delle detrazioni, art. 13 TUIR) è di 25.000 euro?Inoltre, il dipendente ha diritto alla detrazione di cui all’art. 13, comma 1, lettera b).