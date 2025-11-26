Lo stop ai rimborsi spiazza i contribuenti
La giurisprudenza allarga il raggio d’azione della norma del decreto Crescita del 2019. Ma il riferimento è solo ai non iscritti all’Anagrafe dei residenti all’estero
Le questioni relative ai cosiddetti impatriati vivono di sorti alterne fra i tanti giudizi di merito, spesso favorevoli ai contribuenti, e i primi di legittimità che sono emersi. Ma che presentano luci ed ombre. Vediamolo in dettaglio.
In generale l’agevolazione relativa agli impatriati comporta delle notevoli detassazioni che impongono cautela. Spesso, infatti, i contribuenti tendono ad interpellare l’amministrazione finanziaria sui propri casi specifici ma nella stragrande maggioranza dei casi le...