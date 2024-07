Impatriati con proroga gli ex «paperoni»

I beneficiari del regime dei neoresidenti, più noto come quello dei «Paperoni» (articolo 24-bis del Tuir), rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019, che abbiano successivamente optato per il regime degli impatriati (articolo 16 del Dlgs 147/2015), possono beneficiare della proroga di cinque anni di quest’ultima agevolazione fiscale, anche se nel corso del periodo d’imposta 2019 hanno applicato il regime dei neoresidenti pur avendo i requisiti per applicare il regime degli impatriati. È il chiarimento...

