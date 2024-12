Impatto delle modifiche al Ccnl di settore sull'aggiudicazione dell'appalto pubblico

CCNL – Modifiche sopravvenute – Costo della manodopera – Aumento – Mancato rinnovo della verifica dell'anomalia – Aggiudicazione legittima – Riequilibrio contrattuale – Rinegoziazione delle condizioni contrattuali



Laddove le modifiche al CCNL di settore (e il correlato aumento del costo della manodopera) intervengano dopo la presentazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerta, esse non hanno effetto retroattivo sugli obblighi economici precedentemente assunti dall'impresa in sede di formulazione dell'offerta e, pertanto, non sono suscettibili di incidere sulla legittimità del provvedimento di aggiudicazione: in tal caso, a venire in rilievo è il diverso tema del riequilibrio contrattuale, da cui discende la possibilità di modificare i corrispettivi, anche prima della stipula del contratto