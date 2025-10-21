Imprese non edili, in cantiere congruità senza iscrizione alle Casse
Obbligatorio solo il Durc. Ance: «Gli operai devono risultare alle Casse edili»
Le imprese non edili che svolgono attività in cantiere, quando effettuano lavori edili, devono avere il Durc di congruità, ma non l’iscrizione in Cassa edile. Il principio, di grande impatto, è affermato nell’interpello 4/2025 del ministero del Lavoro.
La questione nasce da una richiesta dell’Anie, la federazione delle imprese elettrotecniche ed elettroniche...
