Per i lavoratori delle imprese di pulizia, il licenziamento per allontanamento dal posto di lavoro è legittimo solo in presenza di recidiva e se al lavoratore sono stati comminati due provvedimenti di sospensione. Lo stabilisce la Cassazione con sentenza 28 febbraio 2024, n. 5304.

La vicenda affrontata dalla Cassazione riguarda una dipendente di un...